Фабио Капелло заявил, что у Месси и Роналду разные уровни

Известный итальянский тренер Фабио Капелло поделился мнением о вингере «Барселоны» Ламине Ямале, упомянув Лионеля Месси, Криштиану Роналду и Диего Марадону.

«Я бы проголосовал за Ламина Ямаля в номинации на «Золотой мяч». Сначала Ямаль, затем Винисиус и Мбаппе.

Ямаль – игрок, который имеет высокий уровень и может значительно развиться, но он не феномен. Месси или Марадона делали вещи, которые никто не мог себе представить, но сейчас я не могу сравнивать его с ними. Я говорю не о цифрах, я говорю о качестве и гениальности.

Криштиану Роналду – грозный игрок… А сколько голов он забил? Больше всех, но он не может быть на одном уровне с Месси или Марадоной», – приводит слова Капелло Defensa Central.

Напомним, церемония вручения «Золотого мяча» пройдёт 22 сентября в Париже.

