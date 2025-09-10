Эрлинг Холанд установил рекорд XXI века в мировом футболе
Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд отметился пента-триком в матче 6-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года с национальной командой Молдавии (11:1), вписав своё имя в историю.
ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 6-й тур
09 сентября 2025, вторник. 21:45 МСК
Норвегия
Окончен
11 : 1
Молдавия
1:0 Мюре – 6' 2:0 Холанд – 11' 3:0 Холанд – 36' 4:0 Холанд – 43' 5:0 Эдегор – 45+1' 6:0 Холанд – 52' 7:0 Осгор – 68' 7:1 Эстигор – 74' 8:1 Осгор – 76' 9:1 Осгор – 79' 10:1 Холанд – 83' 11:1 Осгор – 90+1'
Он стал первым игроком в нынешнем веке, который забил пять голов в отборочном матче чемпионата мира. Как сообщает пресс-служба ФИФА, это также первый с 1977 года пента-трик в таких матчах. 48 лет назад Ханс Кранкль забил пять голов в матче Австрия — Мальта.
После этой игры Норвегия с 15 очками возглавляет турнирную таблицу отборочной группы I. В своём следующем отборочном матче Норвегия на домашнем поле примет Израиль 11 октября.
