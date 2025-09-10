Скидки
Главная Футбол Новости

Коста-Рика — Гаити, результат матча 10 сентября 2025, счет 3:3, 2-й тур квалификации КОНКАКАФ к ЧМ-2026

Два паса Угальде принесли Коста-Рике ничью с Гаити в отборе ЧМ-2026, у Назона хет-трик
Комментарии

В ночь с 9 на 10 сентября мск на поле Национального стадиона в столице Коста-Рики Сан-Хосе закончился матч 2-го тура отборочного турнира КОНКАКАФ к чемпионату мира 2026 года между сборной Коста-Рики и национальной командой Гаити. Встреча завершилась вничью со счётом 3:3.

На первой минуте игры счёт открыл полузащитник костариканцев Кеннет Варгас с передачи нападающего московского «Спартака» Манфреда Угальде. На 35-й минуте форвард Алонсо Мартинес удвоил преимущество хозяев. После этого трижды подряд отличился гаитянский нападающий Дюкенс Назон — его удары на 55-й и 58-й минутах восстановили равенство, а гол на 86-й минуте вывел гостей вперёд. На 90+1-й минуте вновь забил Варгас с передачи Угальде, установив окончательный счёт.

Коста-Рика и Гаити делят второе и третье места в отборочной группе C, набрав по два очка. Возглавляет квартет Гондурас, в активе которого четыре очка, замыкает — Никарагуа (одно очко).

Комментарии
