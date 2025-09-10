«За день многое не изменишь». Тренер Азербайджана отреагировал на ничью в матче с Украиной

Главный тренер сборной Азербайджана Айхан Аббасов прокомментировал ничью в матче с Украиной (1:1) в рамках 2-го тура квалификации к чемпионату мира 2026 года.

«После такой игры трудно что-то говорить. Но хочу поблагодарить футболистов. Потому что у нас был всего один день. Я сказал им, что нужно показать психологическую готовность, характер и борьбу. Независимо от счёта, я бы поблагодарил их. Давно в сборной не было боевого духа. Возможно, футболисты тоже находились под давлением. Хочу поблагодарить болельщиков. В трудный момент они поддерживали нас. Возможно, именно эта поддержка помогла.

За один день многое не изменишь. У нас не было времени на тренировку. Когда всё происходило, команда уже тренировалась. Утром мы провели тактическое занятие. Какой максимум могли дать за один день, так и дали. Следовало также проанализировать соперника. Мы это сделали, потому что каждый этого хотел», – приводит слова Аббасова Azerisport.

Это был первый матч тренера у руля команды. Несколько дней назад Федерация футбола Азербайджана отправила в отставку Фернанду Сантуша.

