Экс-вратарь «Сочи» Заболотный: у Роберта Морено нет души

Бывший голкипер «Сочи» Николай Заболотный высказался об экс-наставнике команды Роберто Морено.

— Мне сложно сказать, почему я был основным, а потом перестал играть. Но его отношение ко всем футболистам было как к фишкам или пешкам. Он мог нас двигать на макете, не понимая, что нам трудно исполнять то, что он говорит. Это больше относится к моменту, когда мы вылетели в Первую лигу. В РПЛ, когда Морено только пришёл, футболисты его больше понимали. А потом тренер немного изменился.

— Допускаете, что Морено мог где-то играть на публику и быть не до конца искренним в своих словах и поступках?

— Плохо обсуждать его после отъезда, но скажу кратко — души у него нет. Я говорил, что к игрокам он относился как к фишкам, — это как раз про его поступки, — сказал Заболотный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Морено был уволен из «Сочи» в начале сентября.

