Николай Заболотный рассказал, почему покинул «Сочи»

Экс-голкипер «Сочи» Николай Заболотный рассказал, почему покинул клуб.

— Когда стало ясно, что дальше «Сочи» — без вас?

— Когда вернулись со сборов. Мне сразу объявили, что я не нужен, и в команду едет новый вратарь — Юра Дюпин. Понял, что скоро уйду.

— Разговор с тренерским штабом был?

— Я говорил со спортивным директором, Кудряшовым. Морено не изъявил желания со мной общаться. Хотя до этого на протяжении полутора лет я часто с ним разговаривал. А вот когда решил меня убрать, на разговор не вызвал.

Было ощущение, что Морено меня избегал. Мы с ним не пересекались даже. Возможно, я сейчас буду жёстко говорить, но дело не в обиде на тренера. Дело в его отношении к футболистам — оно было очень странным. Это касается не только меня, но и всей команды», — сказал Заболотный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Заболотный выступал за «Сочи» с 2018 года. Сейчас вратарь находится в статусе свободного агента.

