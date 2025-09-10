Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кристалл-МЭЗТ — Спартак Тамбов. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Николай Заболотный рассказал, почему покинул «Сочи»

Николай Заболотный рассказал, почему покинул «Сочи»
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-голкипер «Сочи» Николай Заболотный рассказал, почему покинул клуб.

— Когда стало ясно, что дальше «Сочи» — без вас?
— Когда вернулись со сборов. Мне сразу объявили, что я не нужен, и в команду едет новый вратарь — Юра Дюпин. Понял, что скоро уйду.

— Разговор с тренерским штабом был?
— Я говорил со спортивным директором, Кудряшовым. Морено не изъявил желания со мной общаться. Хотя до этого на протяжении полутора лет я часто с ним разговаривал. А вот когда решил меня убрать, на разговор не вызвал.

Было ощущение, что Морено меня избегал. Мы с ним не пересекались даже. Возможно, я сейчас буду жёстко говорить, но дело не в обиде на тренера. Дело в его отношении к футболистам — оно было очень странным. Это касается не только меня, но и всей команды», — сказал Заболотный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Заболотный выступал за «Сочи» с 2018 года. Сейчас вратарь находится в статусе свободного агента.

Карпин высказался о лимите на легионеров в РПЛ

Материалы по теме
Экс-игрок «Сочи» Бурмистров высказался о скандале со ставками с участием Писарского
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android