Пента-трик Холанда в ворота Молдавии, поражение Бразилии в отборе ЧМ. Главное к утру
Сборная Норвегии в отборочном турнире к чемпионату мира — 2026 забила 11 мячей в ворота сборной Молдавии с пента-триком нападающего Эрлинга Холанда, Бразилия проиграла Боливии в последнем матче квалификации КОНМЕБОЛ на ЧМ-2026, португалец Криштиану Роналду повторил бомбардирский мировой рекорд. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Норвегия забила 11 голов в ворота Молдавии в отборе на ЧМ-2026, Холанд оформил пента-трик.
- Сборная Бразилии всухую сенсационно проиграла Боливии в матче отбора к ЧМ-2026.
- Криштиану Роналду повторил мировой рекорд по голам в отборочных матчах на ЧМ.
- Колумбия победила Венесуэлу в матче с 9 голами, мячом Кордобы и покером Суареса.
- Гол Сперцяна помог сборной Армении переиграть команду Ирландии в отборе на ЧМ-2026.
- Сборная Аргентины без Месси проиграла Эквадору в отборочном матче к ЧМ-2026.
- Франция в меньшинстве обыграла Исландию в отборе на ЧМ-2026, Мбаппе реализовал пенальти.
- «СКА-Хабаровск» объявил о подписании экс-нападающего «Крыльев Советов» Цыпченко.
- Гол Роналду с пенальти помог сборной Португалии победить Венгрию в матче отбора к ЧМ.
- Сборная Англии разгромила команду Сербии в матче квалификации на ЧМ-2026.
- Итоговое положение сборных в отборе на ЧМ-2026 от КОНМЕБОЛ.
- ХК «Спартак» всухую уступил минскому «Динамо» на домашней площадке.
- Московское «Динамо» проиграло «Сочи», ведя в ходе матча со счётом 2:0.
- Сборная Греции уверенно победила Литву и прошла в полуфинал Евробаскета-2025.
