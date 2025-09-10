Скидки
Кристалл-МЭЗТ — Спартак Тамбов. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

10 сентября главные новости спорта, футбольные трансферы, квалификация ЧМ-2026, хоккей, КХЛ, баскетбол, Евробаскет

Пента-трик Холанда в ворота Молдавии, поражение Бразилии в отборе ЧМ. Главное к утру
Аудио-версия:
Сборная Норвегии в отборочном турнире к чемпионату мира — 2026 забила 11 мячей в ворота сборной Молдавии с пента-триком нападающего Эрлинга Холанда, Бразилия проиграла Боливии в последнем матче квалификации КОНМЕБОЛ на ЧМ-2026, португалец Криштиану Роналду повторил бомбардирский мировой рекорд. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Норвегия забила 11 голов в ворота Молдавии в отборе на ЧМ-2026, Холанд оформил пента-трик.
  2. Сборная Бразилии всухую сенсационно проиграла Боливии в матче отбора к ЧМ-2026.
  3. Криштиану Роналду повторил мировой рекорд по голам в отборочных матчах на ЧМ.
  4. Колумбия победила Венесуэлу в матче с 9 голами, мячом Кордобы и покером Суареса.
  5. Гол Сперцяна помог сборной Армении переиграть команду Ирландии в отборе на ЧМ-2026.
  6. Сборная Аргентины без Месси проиграла Эквадору в отборочном матче к ЧМ-2026.
  7. Франция в меньшинстве обыграла Исландию в отборе на ЧМ-2026, Мбаппе реализовал пенальти.
  8. «СКА-Хабаровск» объявил о подписании экс-нападающего «Крыльев Советов» Цыпченко.
  9. Гол Роналду с пенальти помог сборной Португалии победить Венгрию в матче отбора к ЧМ.
  10. Сборная Англии разгромила команду Сербии в матче квалификации на ЧМ-2026.
  11. Итоговое положение сборных в отборе на ЧМ-2026 от КОНМЕБОЛ.
  12. ХК «Спартак» всухую уступил минскому «Динамо» на домашней площадке.
  13. Московское «Динамо» проиграло «Сочи», ведя в ходе матча со счётом 2:0.
  14. Сборная Греции уверенно победила Литву и прошла в полуфинал Евробаскета-2025.
