Пента-трик Холанда в ворота Молдавии, поражение Бразилии в отборе ЧМ. Главное к утру

Сборная Норвегии в отборочном турнире к чемпионату мира — 2026 забила 11 мячей в ворота сборной Молдавии с пента-триком нападающего Эрлинга Холанда, Бразилия проиграла Боливии в последнем матче квалификации КОНМЕБОЛ на ЧМ-2026, португалец Криштиану Роналду повторил бомбардирский мировой рекорд. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».