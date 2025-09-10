Экс-вратарь «Сочи» Заболотный рассказал о влиянии Ротенберга на команду

Экс-голкипер «Сочи» Николай Заболотный высказался о степени влияния на жизнь команды её владельца Бориса Ротенберга.

«Все решения принимает Борис Романович. Периодически он посещает игры, заходит в раздевалку или приезжает на базу. Это происходит не так часто, но Ротенберг принимает большое участие в жизни клуба. У нас строится академия, гостиница. Борис Романович приезжал, открывал. Он полностью вовлечён в жизнь «Сочи», — сказал Заболотный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

35-летний вратарь Николай Заболотный выступал за «Сочи» с июля 2018 года. 5 сентября официальный телеграм-канал «барсов» объявил о расторжении контракта с Заболотным по обоюдному согласию сторон.

