Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кристалл-МЭЗТ — Спартак Тамбов. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-вратарь «Сочи» Заболотный рассказал о влиянии Ротенберга на команду

Экс-вратарь «Сочи» Заболотный рассказал о влиянии Ротенберга на команду
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-голкипер «Сочи» Николай Заболотный высказался о степени влияния на жизнь команды её владельца Бориса Ротенберга.

«Все решения принимает Борис Романович. Периодически он посещает игры, заходит в раздевалку или приезжает на базу. Это происходит не так часто, но Ротенберг принимает большое участие в жизни клуба. У нас строится академия, гостиница. Борис Романович приезжал, открывал. Он полностью вовлечён в жизнь «Сочи», — сказал Заболотный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

35-летний вратарь Николай Заболотный выступал за «Сочи» с июля 2018 года. 5 сентября официальный телеграм-канал «барсов» объявил о расторжении контракта с Заболотным по обоюдному согласию сторон.

Видео: Медведев и Ротенберг — лучшие друзья по бизнесу

Материалы по теме
«У Морено нет души — он относился к нам как к пешкам». У экс-вратаря «Сочи» накипело
Эксклюзив
«У Морено нет души — он относился к нам как к пешкам». У экс-вратаря «Сочи» накипело
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android