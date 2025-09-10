Скидки
Кристалл-МЭЗТ — Спартак Тамбов. Прямая трансляция
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Константин Генич: сборная России явно недооценила Иорданию

Российский комментатор Константин Генич высказался о товарищеском матче Россия — Иордания (0:0).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
04 сентября 2025, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 0
Иордания

— Это уровень Иордании выше или уровень сборной России ниже был?
— Я думаю, что всё вместе срослось. Сборная России явно недооценила сборную Иордании. Иордания сыграла, возможно, для себя в привычный футбол, который стал неожиданностью для наших. Можно на теории сколько угодно разбирать и говорить футболистам, вот здесь они вступают активно в отбор, здесь они интенсивно, здесь они прессингуют. Футболисты сидят, кивают, кто-то там, может, засыпает, кто-то в эсэмэсочках с семьёй переписывается. А на поле выходят, думают, ну сейчас мы возьмём мяч — они же так и начали, первые 10 минут сборная России нормально играла. А потом, как включились, когда начали наши обрезать, когда начали «привозить» сами себе, тут и пошла неуверенность в действиях, — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Карпин побил крутой рекорд Романцева в сборной. Но Иордания показала России уровень ЧМ
