Николай Заболотный: после полугода в «Сочи» Морено изменился как тренер и человек

Экс-голкипер «Сочи» Николай Заболотный рассказал об изменениях, произошедших с бывшим главным тренером команды испанцем Робертом Морено.

«Мне показалось, что дело даже не в лиге. После полгода в команде Морено изменился как тренер и человек. Его мысли перестали работать, а игроки — верить. Морено постоянно менял состав, тактику. У нас не было стабильности. Из-за этого не было понимания в игровых моментах. От лиги это не зависело. Тут вопрос в отношении тренера с командой», — сказал Заболотный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

47-летний бывший главный тренер сборной Испании, «Монако» и «Гранады» Роберт Морено возглавил «Сочи» в декабре 2023 года. Под его руководством черноморский клуб выбыл из Мир РПЛ в Pari Первую лигу и вернулся в элитный дивизион через стыковые матчи, заняв пятое место. 2 сентября было объявлено о расторжении контракта со специалистом. В семи матчах РПЛ-2025/2026 «Сочи» набрал одно очко.

