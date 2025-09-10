Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кристалл-МЭЗТ — Спартак Тамбов. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Николай Заболотный: после полугода в «Сочи» Морено изменился как тренер и человек

Николай Заболотный: после полугода в «Сочи» Морено изменился как тренер и человек
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-голкипер «Сочи» Николай Заболотный рассказал об изменениях, произошедших с бывшим главным тренером команды испанцем Робертом Морено.

«Мне показалось, что дело даже не в лиге. После полгода в команде Морено изменился как тренер и человек. Его мысли перестали работать, а игроки — верить. Морено постоянно менял состав, тактику. У нас не было стабильности. Из-за этого не было понимания в игровых моментах. От лиги это не зависело. Тут вопрос в отношении тренера с командой», — сказал Заболотный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

47-летний бывший главный тренер сборной Испании, «Монако» и «Гранады» Роберт Морено возглавил «Сочи» в декабре 2023 года. Под его руководством черноморский клуб выбыл из Мир РПЛ в Pari Первую лигу и вернулся в элитный дивизион через стыковые матчи, заняв пятое место. 2 сентября было объявлено о расторжении контракта со специалистом. В семи матчах РПЛ-2025/2026 «Сочи» набрал одно очко.

Видео: «Сочи» уступил «Черноморцу» и финишировал на 5-й строчке в лиге

Материалы по теме
«У Морено нет души — он относился к нам как к пешкам». У экс-вратаря «Сочи» накипело
Эксклюзив
«У Морено нет души — он относился к нам как к пешкам». У экс-вратаря «Сочи» накипело
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android