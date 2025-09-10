Игрок ЦСКА Круговой оценил уровень новичков команды

Защитник московского ЦСКА Данил Круговой высказался об адаптации новичков команды. В последнее время состав армейцев пополнили защитники Жоао Виктор и Рамиро Ди Лусиано, полузащитники Матеус Алвес, Лионель Верде и Даниэль Руис.

«Новички ЦСКА ещё адаптируются, им нужно время. Хорошие ребята. Будут доказывать, играть и помогать. Алвес может стать лидером атаки, но у нас много таких (смеётся)», — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 15 очков после семи туров. На первой строчке располагается «Краснодар» (16).