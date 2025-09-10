Скидки
В отношении Фёдора Смолова возбудили уголовное дело из-за драки в «Кофемании»

В отношении экс-нападающего «Краснодара» и московского «Динамо» Фёдора Смолова было возбуждено уголовное дело из‑за драки с его участием, сообщает RT со ссылкой на свой источник. По данным издания, пострадавший получил перелом нижней челюсти и стенки глазницы.

5 июля стало известно, что у Смолова 28 мая произошёл конфликт с посетителями кафе на Никитской в Москве, в результате которого он нанёс удары двум мужчинам. Позднее Фёдор принёс извинения за случившееся.

35-летний нападающий покинул «Краснодар» этим летом. Сейчас он находится в статусе свободного агента. Ранее форвард не исключил, что вскоре завершит профессиональную карьеру футболиста.

Новости. Футбол
Новости. Футбол

