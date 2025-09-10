Скидки
Корнеев: Шпилевский — интересный специалист, но могут ли дать его футбол игроки «Пари НН»?

Аудио-версия:
Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев высказался о главном тренере «Пари НН» Алексее Шпилевском.

«Как по мне, интересный специалист. Просто в какой‑то момент ты понимаешь, что он романтически настроен. Я понимаю, какой он футбол хочет видеть, но могут ли его дать игроки «Нижнего Новгорода»? Если результаты будут плохие, то всё возможно. Пока я не вижу усиления у «Пари НН», чтобы можно было сказать, что команда стала сильнее прошлогодней версии. Команде не хватает наконечника, как Кокшаров в прошлом сезоне. Нужны игроки, которые могли бы переворачивать игры», — сказал Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Пари НН» под руководством белорусского главного тренера Алексея Шпилевского набрал три очка в семи матчах Мир Российской Премьер-Лиги за счёт одной победы при шести поражениях и занимает в турнирной таблице предпоследнее, 15-е место, находясь в зоне прямого вылета.

