«Это не связано с футболом». Александр Мостовой — об отношениях с Игорем Шалимовым

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался об отношениях с российским тренером Игорем Шалимовым.

«После письма 14-ти мы с Игорем Шалимовым ещё дружили. То, что происходит сейчас между нами, началось лет 10 назад. Я не буду об этом говорить. Кто-то с кем-то сближается, кто-то отворачивается. Это не связано с футболом», — сказал Мостовой в видео на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

В настоящее время 56-летний Игорь Шалимов возглавляет воронежский «Факел». Команда занимает первое место в турнирной таблице Лиги Pari, набрав 22 очка после девяти матчей. Он стал тренером «Факела» в апреле 2025 года.