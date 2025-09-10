Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей Кубка России — 2025/2026 по футболу на 10 сентября

Сегодня, 10 сентября, продолжается 1/64 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. В рамках игрового дня состоятся 10 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Кубка России на 10 сентября (время — московское):

13:00. «Темп» – «Знамя Труда»;

14:30. «Космос» – «Велес»;

16:00. «Зенит» Пенза – «Волгарь»;

16:00. «ПСК» Динская – «Динамо» Ставрополь;

16:00. «Волна» – «Тюмень»;

17:00. «Текстильщик» – «Динамо» Вологда;

17:00.«Машук-КМВ» – «Кубань Холдинг»;

17:00. «Луки-Энергия» – «Череповец»;

18:00. «Фанком» Киров – «Химик» Дзержинск;

19:30. «Кристалл-МЭЗТ» – «Спартак» Тамбов;

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обыграли соперника со счётом 4:3. Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны.