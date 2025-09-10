Александр Григорян: «Сочи» и с Осинькиным остаётся претендентом на вылет

Российский тренер Александр Григорян высказался о ситуации в «Сочи» после смены главного тренера с испанца Роберта Морено на Игоря Осинькина.

«Сейчас «Сочи» принял Осинькин. Мне очень сложно представить, что Осинькин, обладая такой квалификацией, не сможет удержать «Сочи» в РПЛ. Но тем не менее для меня «Сочи» по‑прежнему остаётся претендентом на вылет, потому что очень много потеряно. Очень сложно, даже такому квалифицированному тренеру как Осинькин, на ходу выравнивать ситуацию», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

В семи стартовых матчах Мир РПЛ сезона-2025/2026 «Сочи» под руководством испанца Роберта Морено набрал одно очко и занимает последнее место. 2 сентября было официально объявлено о расторжении клубом контракта с Морено, 4 сентября — о назначении на его должность бывшего главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина. Контракт с российским специалистом был заключён со сроком действия до конца текущего сезона.

Видео: Ликбез Осинькина и гол Зиньковского в двусторонке «Крыльев»