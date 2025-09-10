Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кристалл-МЭЗТ — Спартак Тамбов. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Григорян: «Сочи» и с Осинькиным остаётся претендентом на вылет

Александр Григорян: «Сочи» и с Осинькиным остаётся претендентом на вылет
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Александр Григорян высказался о ситуации в «Сочи» после смены главного тренера с испанца Роберта Морено на Игоря Осинькина.

«Сейчас «Сочи» принял Осинькин. Мне очень сложно представить, что Осинькин, обладая такой квалификацией, не сможет удержать «Сочи» в РПЛ. Но тем не менее для меня «Сочи» по‑прежнему остаётся претендентом на вылет, потому что очень много потеряно. Очень сложно, даже такому квалифицированному тренеру как Осинькин, на ходу выравнивать ситуацию», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

В семи стартовых матчах Мир РПЛ сезона-2025/2026 «Сочи» под руководством испанца Роберта Морено набрал одно очко и занимает последнее место. 2 сентября было официально объявлено о расторжении клубом контракта с Морено, 4 сентября — о назначении на его должность бывшего главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина. Контракт с российским специалистом был заключён со сроком действия до конца текущего сезона.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026

Видео: Ликбез Осинькина и гол Зиньковского в двусторонке «Крыльев»

Материалы по теме
Эксклюзив
«100% справится». Горшков высказался о назначении Игоря Осинькина в «Сочи»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android