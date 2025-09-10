Скидки
Кристалл-МЭЗТ — Спартак Тамбов. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Эти обиды не забыты». Александр Мостовой — о долге «Сельты» по зарплате

«Эти обиды не забыты». Александр Мостовой — о долге «Сельты» по зарплате
Комментарии

Бывший футболист испанской «Сельты» Александр Мостовой рассказал, что клуб не рассчитался с ним.

«В «Сельте» меня обманули с контрактом и деньгами. Президент клуба зазвездился до такой степени, что наобещал одного, а когда нужно было выполнять свои обещания, он их не выполнял. За последний год в «Сельте» мне деньги не отдали. В тот сезон я почти не играл, потому что сказал руководству — если не будете платить, я не буду играть. Они затягивали процесс, но так и не выплатили зарплату. Эти обиды не забыты. Деньги за год контракта — это очень большая сумма. Я много лет пытался их отсудить, но не получилось», — сказал Мостовой в видео на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

