Мостовой: расстроен ли, что не играл в европейском топ-клубе? Я был в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты», «Бенфики» и сборных СССР и России Александр Мостовой ответил на вопрос, расстроен ли он тем фактом, что так и не поиграл в европейском топ-клубе. Мостовой завершил профессиональную карьеру футболиста летом 2005 года.

«Расстроен ли я, что не играл в европейском топ-клубе? Я играл в топ-клубе «Спартак» в Советском Союзе. Многие до «Спартака» не могли не только добежать, а даже во сне себе это представить. Я в 17 лет уже там дебютировал.

Это был топ-клуб на уровне Лиги чемпионов, который обыгрывал «Наполи» с Марадоной», — сказал Мостовой в видео на YouTube-канале «О, Родной футбол!».