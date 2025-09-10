Генич: у меня глобальный вопрос — почему так взялись за футбол сейчас?

Российский комментатор Константин Генич высказался об инициативах министра спорта РФ Михаила Дегтярёва. Ранее сообщалось, что в ближайшие годы будет изменён лимит на легионеров в Мир Российской Премьер-Лиге, который придёт к показателю пять иностранцев на поле при 10 в заявке. Кроме этого, Дегтярёв предлагал ввести налог на легионеров с отчислениями на детско-юношеский футбол.

«У меня глобальный вопрос — почему так взялись за футбол сейчас? Налог, лимит на легионеров, литература, что надо читать, здесь ещё какие-то ограничения. Я понимаю, что футбол самый популярный...» — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».