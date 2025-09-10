Скидки
Кристалл-МЭЗТ — Спартак Тамбов. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Кому-то платили, кому-то нет». Мостовой — о проблемах сборной России в 1990-е годы

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты», «Бенфики» Александр Мостовой вспомнил о проблемах в сборной России в 1990-е годы. По словам Мостового, игроки самостоятельно покупали билеты, чтобы прилететь на игру сборной. Александр завершил профессиональную карьеру футболиста летом 2005-го.

«Мы билеты покупали за свои деньги, чтобы прилететь сыграть за сборную, и потом ждали по полгода, чтобы их вернули. Кому-то платили, кому-то нет. Это постоянно было, как и проблемы с бутсами.

По тем временам $ 5-10 тыс. — это огромные деньги были. Мы же не могли отдавать их просто так. Мы этим жили», — сказал Мостовой в видео на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

