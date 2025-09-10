Александр Мостовой рассказал, почему не перешёл в «Ливерпуль» и «Барселону»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой рассказал, почему во времена игровой карьеры не перешёл в «Ливерпуль» и «Барселону», хотя такие варианты у него были.

«Я мог перейти в «Ливерпуль». Два раза летал туда, встречался с Жераром Улье. Условия меня устраивали, но мне не понравился сам город. Я к тому времени уже влюбился в Испанию. Солнце, море, питание. Плюс «Сельта» заломила цену в 20 млн. Меня многие клубы хотели тогда на позицию десятки, и «Барселона» была среди них. В итоге сказали — если бы тебе было года на три поменьше и «Сельта» немного снизила бы цену, тогда бы они меня взяли», — сказал Мостовой в видео на YouTube-канале «О, Родной футбол!».