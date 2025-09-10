Николай Заболотный рассказал о своих планах после ухода из «Сочи»

Экс-голкипер «Сочи» Николай Заболотный ответил на вопрос о своих дальнейших карьерных планах после ухода из черноморского клуба.

— Какие теперь планы?

— Хотелось бы поиграть пару лет. Здоровье позволяет, силы есть. Надеюсь, будет время найти команду. Потихоньку появляются варианты.

— Ещё не задумываетесь, чем заняться после завершения карьеры?

— Задумывался пойти учиться на тренера, но пока хочу поиграть. Так что этот момент отложу на потом, — сказал Заболотный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

5 сентября официальный телеграм-канал «Сочи» объявил о расторжении контракта с 35-летним голкипером Николаем Заболотным по обоюдному согласию сторон. Вратарь выступал за «барсов» с июля 2018 года.

