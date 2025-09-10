Фёдор Смолов высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ

Бывший футболист «Краснодара» Фёдор Смолов высказался о планируемом ужесточении лимита на легионеров в Мир Российской Премьер-Лиге.

«Здесь две стороны медали. С одной стороны, сейчас в чемпионате находится относительно много посредственных иностранцев. Они не делают его сильнее и вряд ли создают конкуренцию молодым россиянам, чтобы они развивались.

Но это в принципе не совсем связано с лимитом, скорее с квалификацией тех людей, которые привозят этих легионеров. В условиях нашего отстранения, отсутствия международных матчей, еврокубков, возможно, ужесточение лимита имеет логику, но, наверное, его надо было делать раньше, когда всё только начиналось», — приводят слова Смолова «Известия».