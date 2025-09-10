Николай Заболотный пожелал удачи Осинькину в «Сочи»

Экс-вратарь «Сочи» Николай Заболотный рассказал о своём отношении к новому главному тренеру «барсов» Игорю Осинькину.

«Я не застал Осинькина, так как уже покинул клуб. Но желаю, чтобы у него в «Сочи» всё получилось. Мне бы хотелось, чтобы команда смогла вылезти из сложной ситуации. Надеюсь, у Игоря Витальевича всё будет хорошо. Обидно, если до нового года команда окажется в Первой лиге», — сказал Заболотный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В семи стартовых матчах Мир РПЛ сезона-2025/2026 «Сочи» под руководством испанца Роберта Морено набрал одно очко и занимает последнее место. 2 сентября было официально объявлено о расторжении клубом контракта с Морено, 4 сентября — о назначении на его должность бывшего главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина. Контракт с российским специалистом был заключён со сроком действия до конца текущего сезона.

Видео: «Торпедо» обыграло «Сочи» в матче Первой лиги