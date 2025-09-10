Матвей Сафонов отреагировал на слухи о своём возможном уходе из «ПСЖ»

Голкипер «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов рассказал, что спокойно относился к слухам о своём возможном уходе из парижского клуба. Летом средства массовой информации сообщали, что Сафонов может покинуть «ПСЖ» из-за перехода во французский клуб украинского защитника Ильи Забарного.

— Разговоры о вашем якобы уходе сильно нервировали, беспокоили? Или не обращали внимания?

— Я думаю, что это нервировало тех, кто читал [новости]; может, тех, кто не хотел, чтобы я переходил, но меня никоим образом это не трогает, потому что я‑то знаю правду (улыбается), — приводит слова Сафонова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Сафонов не принял участия ни в одном матче за «ПСЖ». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.