Фёдор Смолов ответил, хотел бы он провести прощальный матч в сборной России

Бывший футболист «Краснодара» Фёдор Смолов ответил на вопрос, хотел бы он провести прощальный матч в национальной команде России по примеру нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы.

— У Дзюбы был прощальный матч в сборной. Тебе бы не хотелось такой же?

— Нет, мне бы не хотелось. У Артёма это была больше история про голевой рекорд. Я не думаю, что сборная России — место для проведения прощальных матчей кого-либо. Какой бы великий спортсмен ни был. Даже Лионель Месси играет свой прощальный матч в рамках отборочного турнира. Ему не делают прощальный матч в рамках сборной. Это неправильно, — приводят слова Смолова «Известия».