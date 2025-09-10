Скидки
Кристалл-МЭЗТ — Спартак Тамбов. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Николай Заболотный раскрыл секрет успеха «Сочи» Федотова

Николай Заболотный раскрыл секрет успеха «Сочи» Федотова
Комментарии

Экс-голкипер «Сочи» Николай Заболотный поделился воспоминаниями о выступлении под руководством главного тренера Владимира Федотова.

«С приходом Владимира Валентиновича всё наладилось. Он поправил ситуацию с составом, взял новых игроков. В первые полгода Федотов спас команду от вылета. Но первым в команду поверил Ротенберг. Борис Романович как-то пришёл в раздевалку и сказал: «Я верю, что вы можете бороться не за выживание, а за первую пятёрку». Это было сказано, когда команда только спаслась от вылета. Выглядело странно, но потом мы закончили сезон на пятом месте и попали в еврокубки. Ротенберг поверил в нас, а Владимир Валентинович очень тщательно подбирал состав. У него были хорошие помощники. У нас сложилась семейная обстановка, был хороший коллектив. Это всё повлияло на результаты», — сказал Заболотный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

59-летний Владимир Федотов возглавлял «Сочи» с января 2020 года по июнь 2022 года. После завоевания с черноморским клубом серебряных медалей Мир РПЛ в сезоне-2021/2022 специалист покинул «барсов», уйдя в московский ЦСКА.

