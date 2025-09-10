Скидки
Кристалл-МЭЗТ — Спартак Тамбов. Прямая трансляция
19:30 Мск
«Мы играли против судей». В Бразилии выразили недовольство после поражения от Боливии

Президент Бразильской конфедерации футбола Самир Хауд раскритиковал сборную Боливии за организацию матча отборочного этапа к чемпионату мира 2026 года. Встреча, прошедшая в ночь на 10 сентября, завершилась победой домашней команды со счётом 1:0.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 18-й тур
10 сентября 2025, среда. 02:30 МСК
Боливия
Окончен
1 : 0
Бразилия
1:0 Терсерос – 45+4'    

«То, что произошло здесь сегодня, печально. Мы приехали играть в футбол, но то, что мы увидели, было чем-то, что никак с игрой не связано. Даже на высоте 4000 метров мы играли против судей, полиции и сборщиков мячей, который то убирали, то возвращали мячи на поле. Это была настоящая катастрофа.

Это не то, чего мы ожидаем от мирового или южноамериканского футбола. Такое отношение, особенно когда против тебя 14 игроков… Я надеюсь, что КОНМЕБОЛ примет меры. Это невозможно, это какой-то абсурд», — приводит слова Хауда RMC Sport.

