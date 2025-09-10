Скидки
Кристалл-МЭЗТ — Спартак Тамбов. Прямая трансляция
Суперкомпьютер Opta назвал фаворитов Лиги чемпионов в сезоне-2025/2026

Суперкомпьютер Opta предположил, кто выиграет Лигу чемпионов в сезоне-2025/2026. Об этом сообщил Opta Analyst в социальной сети Х.

Наибольшие шансы на победу в престижном европейском турнире у английского «Ливерпуля» — 20,4%. На второй строчке по вероятности победы располагается английский «Арсенал» (16%), на третьей — французский «Пари Сен-Жермен» (12,1%).

На общем этапе Лиги чемпионов «Ливерпуль» встретится с испанским «Атлетико» Мадрид, турецким «Галатасараем», немецким «Айнтрахтом» Франкфурт, испанским «Реалом» Мадрид, нидерландским «ПСВ Эйндховен», итальянским «Интером», французским «Марселем» и азербайджанским «Карабахом».

