Главная Футбол Новости

Агент: Дуглас Сантос наслаждался игрой за сборную Бразилии под руководством Анчелотти

Агент: Дуглас Сантос наслаждался игрой за сборную Бразилии под руководством Анчелотти
Комментарии

Агент Тьяго Фрейтас, представляющий интересы защитника санкт-петербургского «Зенита» Дугласа Сантоса, высказался о дебюте капитана сине-бело-голубых в официальных матчах за сборную Бразилии. Напомним, Сантос дебютировал за «селесао» в матче 17-го тура южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года с Чили (3:0).

«Сантос наслаждался игрой за сборную Бразилии под руководством Карло Анчелотти. Но Дуглас — футболист, и он получает удовольствие от каждого матча», — сказал Фрейтас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Из-за поездки в сборную Бразилии Дуглас Сантос опять приобрёл статус легионера в РПЛ, несмотря на наличие российского гражданства.

