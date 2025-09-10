38-летний Месси впервые в своей карьере стал лучшим бомбардиром отборочного турнира к ЧМ

Аргентинский нападающий Лионель Месси впервые в своей карьере стал лучшим бомбардиром отборочного турнира к чемпионату мира в Южной Америке, забив восемь голов, сообщает Opta. В то же время это самый низкий показатель для лучшего бомбардира с тех пор, как турнир начал проходить в нынешнем виде (с 1996 года).

Прямые путёвки на ЧМ-2026 завоевали национальные команды Аргентины (1), Эквадора (2), Колумбии (3), Уругвая (4), Бразилии (5) и Парагвая (6). В стыковой раунд попала сборная Боливии (7). Венесуэла (8), Перу (9) и Чили (10) уже точно не сыграют на мундиале.

Чемпионат мира — 2026 пройдёт в США, Мексике и Канаде.