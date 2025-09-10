Бубнов поставил пять сборной России за игру в матче с Иорданией

Бывший футболист Александр Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» поставил оценки игрокам сборной России за товарищеский матч с национальной командой Иордании (0:0). Российская команда получила оценку «пять».
Фото: «Коммент.Шоу»
По подсчётам Бубнова, сборная России за игру набрала 1004 технико-тактических действий при 22% брака.
Позднее национальная команда России провела ещё один товарищеский матч в сентябре. Подопечные Валерия Карпина на выезде разгромили Катар со счётом 4:1.
Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.