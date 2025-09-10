«Космический уровень! Это чемпионат мира!» Бубнов — о втором тайме России с Иорданией

Бывший футболист Александр Бубнов высказался об игре сборной России во втором тайме товарищеского матча с национальной командой Иордании (0:0).

«И во втором, знаешь, сколько сделали? 560 технико-тактических… Это вообще космический уровень! Это чемпионат мира!» — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Фото: «Коммент.Шоу»

По подсчётам Бубнова, сборная России за всю игру набрала 1004 технико-тактических действий при 22% брака. Российская команда получила оценку «пять».

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.