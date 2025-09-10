В Бразилии пообещали подать жалобу в КОНМЕБОЛ после проигранного матча с Боливией

Исполнительный директор сборной Бразилии Родриго Каэтано заявил, что Бразильская конфедерация футбола подаст жалобу в КОНМЕБОЛ по итогам проигранного матча отборочного этапа к чемпионату мира 2026 года с Боливией (0:1).

«Мы никогда не видели ничего подобного. Очевидно, мы поступим правильно, то есть подадим жалобу и протест в КОНМЕБОЛ. Но мы знаем, что конкретного эффекта это не возымеет. После пенальти матч закончился. Мы готовились, зная, что так и будет.

У Боливии есть свои качества, но мы должны улучшить наш футбол. Достаточно посмотреть, сколько очков они набрали здесь и сколько не набрали на выезде. Можно сказать, что здесь, в Боливии, другой вид спорта, не футбол», — приводит слова Каэтано RMC Sport.