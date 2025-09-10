Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кристалл-МЭЗТ — Спартак Тамбов. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алексей Батраков стал лучшим игроком РПЛ по итогам июля и августа

Алексей Батраков стал лучшим игроком РПЛ по итогам июля и августа
Комментарии

Пресс-служба Мир Российской Премьер-Лиги объявила, что полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков стал лучшим игроком высшего дивизиона по итогам первых двух месяцев нового сезона.

В семи стартовых матчах РПЛ Батраков забил семь голов и сделал две результативные передачи. По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 16 очков. На второй строчке расположился ЦСКА (15), тройку лидеров замыкает «Балтика» (15). «Локомотив» — четвёртый (15).

В зоне вылета находятся «Сочи» и «Пари НН». В следующем матче внутреннего первенства железнодорожники сыграют с «Ахматом» на выезде.

Материалы по теме
Названы претенденты на приз лучшему игроку двух первых месяцев в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android