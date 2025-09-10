Скидки
Кристалл-МЭЗТ — Спартак Тамбов. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Матвей Кисляк высказался о возможном изменении лимита на легионеров

Хавбек ПФК ЦСКА Матвей Кисляк отреагировал на новости о возможном ужесточении лимита на легионеров в российском футболе. Недавно появились разговоры о том, что в РПЛ могут ввести лимит формата «5+10» — будет разрешено 5 иностранцев на поле и 10 в заявке команды. Эту идею поддержал министр спорта РФ Михаил Дегтярёв.

«В лимите есть плюсы и минусы. Да, будет больше играть россиян, но минус в том, что конкуренция должна быть чистой. Возможно, клубы будут более аккуратны с подбором легионеров, не будут вести таких, кто по уровню не сильно круче россиян», — сказал Кисляк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

