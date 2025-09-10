Тьерри Анри: мы все знаем, кто будет новым тренером сборной Франции

Французский тренер Тьерри Анри высказался о том, кто возглавит национальную команду Франции после ухода Дидье Дешама. Ранее Дешам объявил об уходе из сборной Франции после чемпионата мира 2026 года.

«Не знаю, что сказать. Мы все знаем, кто будет новым тренером. Вы это знаете, и я это знаю. И я желаю ему всего наилучшего», — приводит слова Анри L'Équipe.

Отмечается, что Анри намекнул на французского специалиста Зинедина Зидана. Последним местом работы 53-летнего Зинедина Зидана был испанский «Реал» Мадрид, который тренер покинул в 2021 году.

При Дешаме сборная Франции стала чемпионом мира в 2018 году и выиграла Лигу наций в сезоне-2020/2021.