Адвокат Шатихина рассказала, что грозит Смолову по уголовному делу за драку

Адвокат Наталья Шатихина рассказала, что грозит экс-нападающему «Краснодара» и московского «Динамо» Фёдору Смолову за драку в «Кофемании». Ранее стало известно, что в отношении 35-летнего футболиста было возбуждено уголовное дело. Шатихина участвовала в процессе по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Я думаю, что шансы на реальное лишение свободы у Смолова минимальны. В его случае речь идёт о преступлении средней тяжести, а не хулиганстве. У нас (в деле Кокорина-Мамаева. — Прим. «Чемпионата») была совокупность лёгкого вреда здоровью — по непонятной до сих пор мне причине — и хулиганства. Но там самым тяжёлым был именно состав хулиганства. А здесь стороны могут примириться, и на этом дело будет прекращено. Но это обстоятельство не реабилитирующее. Обвиняемому придётся выплатить некую сумму, которую потерпевший назовёт.

Потерпевший выразит своё согласие с прекращением уголовного дела, и на этом всё закончится. Второй вариант — если они не примирятся. Но даже в этой ситуации шансов на реальный срок не так много. Всё равно потребуется некое возмещение вреда, затрат на лечение. А дальше будет назначено какое-то наказание, но, ещё раз повторюсь, шансов на реальный срок здесь, на мой взгляд, немного», — заявила Шатихина в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

В отношении Фёдора Смолова возбудили уголовное дело из-за драки в «Кофемании» — источник
