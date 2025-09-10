Российский тренер Владислав Радимов высказал мнение, почему полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков является лучшим игроком Мир Российской Премьер-Лиги в июле-августе.

«Только благодаря ему «Локомотив» находится рядом с тройкой и может за что-то бороться. Он больше, чем полкоманды – это точно. С такой линией обороны я ещё удивляюсь, как они борются за что-то сверхъестественное. Батраков на второй год не то что подтверждает уровень, а становится ещё сильнее», — приводит слова Радимова официальный сайт РПЛ.

В стартовых семи турах чемпионата России 20-летний Алексей Батраков забил семь мячей и отдал две голевые передачи.