Кристалл-МЭЗТ — Спартак Тамбов. Прямая трансляция
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Александр Григорян высказал мнение, в чём талант Алексея Батракова

Аудио-версия:
Российский тренер Александр Григорян высказался об игре полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова.

«Его позицию можно интерпретировать как «десятку», но для «десятки» он не обладает ни дриблингом, ни приёмом с уходом. Возникает вопрос: как же Батраков играет так ярко и эффективно, не обладая фундаментальными качествами для этой позиции? Ответ очень простой: намного быстрее принимает решения, быстрее мыслит, чем его оппоненты. Это вызывает некие сомнения у многих, насколько высока степень его таланта. По сути его талант можно определить как способность намного быстрее принимать решения», — приводит слова Григоряна официальный сайт РПЛ.

В стартовых семи турах чемпионата России 20-летний Алексей Батраков забил семь мячей и отдал две голевые передачи.

