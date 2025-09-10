Александр Григорян высказал мнение, в чём талант Алексея Батракова

Российский тренер Александр Григорян высказался об игре полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова.

«Его позицию можно интерпретировать как «десятку», но для «десятки» он не обладает ни дриблингом, ни приёмом с уходом. Возникает вопрос: как же Батраков играет так ярко и эффективно, не обладая фундаментальными качествами для этой позиции? Ответ очень простой: намного быстрее принимает решения, быстрее мыслит, чем его оппоненты. Это вызывает некие сомнения у многих, насколько высока степень его таланта. По сути его талант можно определить как способность намного быстрее принимать решения», — приводит слова Григоряна официальный сайт РПЛ.

В стартовых семи турах чемпионата России 20-летний Алексей Батраков забил семь мячей и отдал две голевые передачи.