Генич объяснил, почему выбрал Батракова лучшим игроком РПЛ в июле-августе

Российский комментатор Константин Генич рассказал, почему выбрал полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова лучшим игроком Мир Российской Премьер-Лиги в июле-августе.

«Хет-трик «Спартаку», дубль «Краснодару» не могли пройти бесследно. Вклад Батракова в результативность того же Воробьёва, как бы криво ни звучало, огромен, и вообще его вклад в игру нынешнего «Локомотива» трудно переоценить. Он действительно много работает и на атаку, и на оборону, второй сезон подряд показывает очень приличную результативность для игрока его позиции. Хорошие, достойные конкуренты за право считаться лучшим игроком, но всё же выберу Батракова», — приводит слова Генича официальный сайт РПЛ.

В стартовых семи турах чемпионата России 20-летний Алексей Батраков забил семь мячей и отдал две голевые передачи.