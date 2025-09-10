Правоохранительные органы подтвердили факт возбуждения уголовного дела в отношении Смолова

Против экс-нападающего «Краснодара» и московского «Динамо» Фёдора Смолова возбуждено уголовное дело после драки в кафе в Москве, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

«В отношении Смолова возбуждено уголовное дело», — приводит слова неназванного представителя правоохранительных органов онлайн-издание.

5 июля стало известно, что у Смолова 28 мая произошёл конфликт с посетителями кафе на Никитской в Москве, в результате которого он нанёс удары двум мужчинам. Позднее Фёдор принёс извинения за случившееся. 35-летний нападающий покинул «Краснодар» этим летом. Сейчас он находится в статусе свободного агента.