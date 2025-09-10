Скидки
Кристалл-МЭЗТ — Спартак Тамбов. Прямая трансляция
Александр Бубнов: сборная Катара смешная просто

Бывший футболист Александр Бубнов сравнил игру сборной России в товарищеских матчах с Иорданией и Катаром. С Иорданией сборная России дома сыграла вничью со счётом 0:0, а команду Катара разгромила на выезде — 4:1.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Катар
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Головин – 33'     0:2 Кисляк – 35'     0:3 Сергеев – 45'     1:3 Афиф – 62'     1:4 Миранчук – 69'    

— Получается, у вас сборная России с Иорданией сыграла лучше, чем с Катаром.
— Да, 100%. Во-первых, больше технико-тактических действий. Во-вторых, меньше брака, и они могли пять-шесть забить, если бы всё реализовали. А здесь они всё реализовали, плюс сборная [Катара] смешная просто. Иорданию сейчас поставить с ними, вот сейчас, на данный момент, они этот Катар разорвут, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

