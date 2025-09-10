Мостовой: любой разбор в «Спартаке» Романцевым начинался с Карпина, ему постоянно пихали

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о своих взаимоотношениях с другим известным экс-игроком красно-белых Валерием Карпиным.

«Когда в «Спартаке» я уже был звездой, играя с Родионовым и Черенковым, Карпина только взяли. Когда они ушли, Валера сдружился с Витей Онопко, а я к тому времени уже ушёл. Любой разбор игры в «Спартаке» Романцевым начинался с Карпина. Ему постоянно пихали. Что он не туда бежал и не то делал. Наверное, не хватало футбольных качеств. Мне Романцев никогда не пихал. В «Спартаке» я дружил с Николаем Писаревым и Игорем Шалимовым, у которого жил некоторое время. Потом карьера так сложилась, что мы с Карпиным оказались в одной команде в Испании, жили в одном доме, дружили. Но близкими друзьями, как с Шалимовым, мы с Карпиным никогда не были», — сказал Мостовой в видео на YouTube-канале «О, Родной футбол!».