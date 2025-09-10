Дмитрий Губерниев высказался об уголовном деле Смолова за драку

Известный российский журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию, что в отношении экс-нападающего «Краснодара» и московского «Динамо» Фёдора Смолова было возбуждено уголовное дело из‑за драки с его участием в московском кафе «Кофемания».

«Никогда такого не было, и вот опять, как говорится. История тёмная, но если Смолов действительно нанёс травмы, о которых пишут, то это тюрьма. Говорят, что Фёдора шантажировали, — с этим тоже нужно будет разбираться. Но если правда есть перелом, я не удивлюсь, если Смолов сядет. Надо отвечать по букве закона — пусть отвечает, если виноват. Статья, насколько я понимаю, предусматривает тюремное заключение.

Я давно говорил, что надо переключаться на домашнее питание. Брать с собой бутербродики, воду. А не ходить в «проклятые» места», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.