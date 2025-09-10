Российскому клубу предложили подписать польского форварда «Ювентуса» Милика — Скира

Посредники предложили неназванному российскому клубу подписать польского нападающего туринского «Ювентуса» Аркадиуша Милика. Об этом сообщил журналист Николо Скира на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, форвард не входит в планы «Ювентуса», при этом имеет высокую заработную плату, которая составляет € 1,8 млн в год.

31-летний Милик полностью пропустил прошлый сезон из-за травмы, а также не выступал за «Ювентус» в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Милика в € 2 млн.

Отметим, что в большинстве европейских лиг летнее трансферное окно уже закрыто, однако в РПЛ заявлять новых футболистов можно до 12 сентября.