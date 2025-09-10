Скидки
Футбол Новости

Александр Мостовой: через год-два Карпина уберут, и будет сидеть так же, как и я

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты», «Бенфики» Александр Мостовой полагает, что главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин может лишиться своей должности в ближайшие несколько лет. Карпин возглавляет национальную команду России с 2021 года. Этим летом российский специалист также начал работать во главе бело-голубых.

«Как назвать наши отношения сейчас? Они приятельские. Мы подкалывали друг друга всегда. Я свободный человек и могу сказать это в лицо.

Сейчас Карпин — главный тренер. Через год-два его уберут, и будет сидеть так же, как и я», — сказал Мостовой в видео на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

