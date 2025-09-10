Скидки
Кристалл-МЭЗТ — Спартак Тамбов. Прямая трансляция
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Полиция Великобритании назвала «примерным» поведение английских фанатов в Белграде

Полиция Великобритании назвала «примерным» поведение английских фанатов в Белграде
Полиция Великобритании высоко оценила поведение болельщиков футбольной сборной Англии во время выездного матча национальной команды с Сербией в Белграде (0:5). Об этом сообщает журналист Кавех Солхекол в социальной сети X.

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 6-й тур
09 сентября 2025, вторник. 21:45 МСК
Сербия
Окончен
0 : 5
Англия
0:1 Кейн – 33'     0:2 Мадуэке – 35'     0:3 Конса – 52'     0:4 Гехи – 75'     0:5 Рашфорд – 90'    
Удаления: Миленкович – 72' / нет

По информации источника, представители власти назвали поведение фанатов «примерным». Отмечается, что инцидентов с участием английских болельщиков не зафиксировано. Происшествий же с сербами было незначительное количество.

Голами в составе сборной Англии в матче с Сербией отметились Гарри Кейн, Нони Мадуэке, Эзри Конса, Марк Гехи и Маркус Рашфорд.

Англия занимает первую строчку в турнирной таблице группы к европейской квалификации чемпионата мира 2026 года после пяти сыгранных матчей с максимальными 15 очками.

Обзор матча Сербия — Англия:
Англия выиграла ключевой матч за выход на ЧМ! Но как же ужасна была Сербия
Англия выиграла ключевой матч за выход на ЧМ! Но как же ужасна была Сербия
