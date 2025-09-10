Полиция Великобритании назвала «примерным» поведение английских фанатов в Белграде
Полиция Великобритании высоко оценила поведение болельщиков футбольной сборной Англии во время выездного матча национальной команды с Сербией в Белграде (0:5). Об этом сообщает журналист Кавех Солхекол в социальной сети X.
ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 6-й тур
09 сентября 2025, вторник. 21:45 МСК
Сербия
Окончен
0 : 5
Англия
0:1 Кейн – 33' 0:2 Мадуэке – 35' 0:3 Конса – 52' 0:4 Гехи – 75' 0:5 Рашфорд – 90'
Удаления: Миленкович – 72' / нет
По информации источника, представители власти назвали поведение фанатов «примерным». Отмечается, что инцидентов с участием английских болельщиков не зафиксировано. Происшествий же с сербами было незначительное количество.
Голами в составе сборной Англии в матче с Сербией отметились Гарри Кейн, Нони Мадуэке, Эзри Конса, Марк Гехи и Маркус Рашфорд.
Англия занимает первую строчку в турнирной таблице группы к европейской квалификации чемпионата мира 2026 года после пяти сыгранных матчей с максимальными 15 очками.
Обзор матча Сербия — Англия:
Комментарии
