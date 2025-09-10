Полиция Великобритании назвала «примерным» поведение английских фанатов в Белграде

Полиция Великобритании высоко оценила поведение болельщиков футбольной сборной Англии во время выездного матча национальной команды с Сербией в Белграде (0:5). Об этом сообщает журналист Кавех Солхекол в социальной сети X.

По информации источника, представители власти назвали поведение фанатов «примерным». Отмечается, что инцидентов с участием английских болельщиков не зафиксировано. Происшествий же с сербами было незначительное количество.

Голами в составе сборной Англии в матче с Сербией отметились Гарри Кейн, Нони Мадуэке, Эзри Конса, Марк Гехи и Маркус Рашфорд.

Англия занимает первую строчку в турнирной таблице группы к европейской квалификации чемпионата мира 2026 года после пяти сыгранных матчей с максимальными 15 очками.