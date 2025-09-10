Скидки
Кристалл-МЭЗТ — Спартак Тамбов. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Ювентус» представил третью форму на сезон-2025/2026, вдохновлённую виноградниками

Итальянский «Ювентус» на официальном сайте представил третий комплект игровой формы на сезон-2025/2026.

«Продолжая сезонное повествование «Ювентуса» об итальянском совершенстве, третья майка открывает следующую главу в истории, которая началась с того, что в домашней форме была отдана дань итальянской моде, а в выездной форме было отмечено итальянское лето. Этот последний релиз вдохновлён виноградниками Пьемонта — столпа культуры региона.

Фото: ФК «Ювентус»

Тонкий рисунок в виде винограда, нанесённый на трикотаж, дополняется цветовой гаммой чёрного, бордового и тёмно-зеленого цветов. В результате получился комплект, сочетающий в себе элегантность и современность, который в этом сезоне станет модным аксессуаром для поклонников на улицах и террасах», — написано в сообщении клуба.

