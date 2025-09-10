Скидки
Кристалл-МЭЗТ — Спартак Тамбов. Прямая трансляция
19:30 Мск
Болельщики сборной Франции освистали Дидье Дешама перед матчем с Исландией в Париже

Болельщики сборной Франции освистали Дидье Дешама перед матчем с Исландией в Париже
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам был освистан болельщиками, посетившими матч европейской квалификации чемпионата мира 2026 года с национальной командой Исландии (2:1). Об этом сообщает портал Get French Football News.

ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 2-й тур
09 сентября 2025, вторник. 21:45 МСК
Франция
Окончен
2 : 1
Исландия
0:1 Andri Lucas Guðjohnsen – 21'     1:1 Мбаппе – 45'     2:1 Баркола – 62'    
Удаления: Тчуамени – 68' / нет

Перед началом встречи диктор на стадионе представлял игроков одного за другим, все имена болельщики встречали аплодисментами, однако, когда был объявлен Дешам, фанаты освистали специалиста.

Отметим, что матч Франции и Исландии проходил в Париже на стадионе «Парк де Пренс».

Ранее в СМИ появилась информация, что бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан уже готовится к назначению в сборную Франции на место Дешама.

