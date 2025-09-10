Болельщики сборной Франции освистали Дидье Дешама перед матчем с Исландией в Париже

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам был освистан болельщиками, посетившими матч европейской квалификации чемпионата мира 2026 года с национальной командой Исландии (2:1). Об этом сообщает портал Get French Football News.

Перед началом встречи диктор на стадионе представлял игроков одного за другим, все имена болельщики встречали аплодисментами, однако, когда был объявлен Дешам, фанаты освистали специалиста.

Отметим, что матч Франции и Исландии проходил в Париже на стадионе «Парк де Пренс».

Ранее в СМИ появилась информация, что бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан уже готовится к назначению в сборную Франции на место Дешама.