Болельщики сборной Франции освистали Дидье Дешама перед матчем с Исландией в Париже
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам был освистан болельщиками, посетившими матч европейской квалификации чемпионата мира 2026 года с национальной командой Исландии (2:1). Об этом сообщает портал Get French Football News.
ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 2-й тур
09 сентября 2025, вторник. 21:45 МСК
Франция
Окончен
2 : 1
Исландия
0:1 Andri Lucas Guðjohnsen – 21' 1:1 Мбаппе – 45' 2:1 Баркола – 62'
Удаления: Тчуамени – 68' / нет
Перед началом встречи диктор на стадионе представлял игроков одного за другим, все имена болельщики встречали аплодисментами, однако, когда был объявлен Дешам, фанаты освистали специалиста.
Отметим, что матч Франции и Исландии проходил в Париже на стадионе «Парк де Пренс».
Ранее в СМИ появилась информация, что бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан уже готовится к назначению в сборную Франции на место Дешама.
